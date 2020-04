Preocupación en Liga MX: Presidente de San Luis da otra vez positivo por coronavirus

El presidente del Atlético de San Luis, Alberto Marrero, fue el primer miembro de la Liga MX que dio positivo a la prueba del coronavirus y tuvo que guardar la cuarentena obligatoria para no contagiar a otras personas, sin embargo, aún no se habría curado ya que en el segundo testeo volvió arrojar positivo por el COVID 19.

“Sigo saliendo positivo, me hicieron la segunda prueba el jueves y salí positivo. Gracias a Dios lo único que siento ahora es malestar general y de cuerpo. Gracias a Dios no tengo dolor de cabeza, fiebre, que es lo que tuve al inicio cuando me dio el primer positivo. Este virus es traicionero, un día puedes estar bien y al otro mal”, indicó el dirigente deportivo.

Asimismo, recalcó que ninguno de los otros dirigentes o compañeros de trabajo están contagiados, ya que el tomó las medidas necesarias para proteger a su entorno más cercano.

Asimismo, se refirió al regreso de la Liga MX que suspendida hace poco menos de un mes: "En principio pusieron tres fechas tentativas que era, mediados de mayo, finales de mayo y junio”, indicó Alberto Marrero.

¿Cuándo vuelve la Liga MX?

El fútbol en las principales ligas del mundo se vio suspendida abruptamente por la pandemia del coronavirus y su regreso siendo una incógnita. En México aún no hay una fecha confirmada, sin embargo, fines de mayo podría ser una opción.