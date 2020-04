Usuarios en redes sociales critican a Jefferson Farfán por mostrarse en contra de reducción salarial

La reducción salarial es una de las medidas que vienen adoptando diversos clubes europeos para mitigar la crisis económica que está dejando como consecuencia el avance del coronavirus, y el Lokomotiv de Moscú donde milita Jefferson Farfán acaba de sumarse al mismo lineamiento. Un hecho que no ha caído nada bien en el delantero nacional.

La 'Foquita' fue bastante sincero al expresar públicamente su incomodidad, esto a través de una transmisión en vivo vía Instagram realizada en las últimas horas con su amigo Roberto Guizasola.

“Me han hecho un descuento. Me mandaron un papel en ruso, no entendía nada... lo rompí. Me han querido c*gar, me quieren descontar el 40%, ni te cuento”, le dijo 'Jefrry' al popular 'Cucurucho'.

“Le quito hasta la camiseta al ‘profe’, que se jueguen con todo, menos con mi ‘candela’ (dinero)”, agregó segundos después el delantero del Lokomotiv, lo que inmediato encendió las redes sociales recibiendo las críticas de muchos usuarios al considerarla fuera de lugar.

Para muchos internautas lo dicho por Farfán estuvo fuera de lugar pues debido a al coyuntura, algunos consideran necesario un ajuste de presupuestos quienes obtienen importantes ganancias, esto con el fin de solidarizarse con quienes la pasan mal económicamente por estos días.

Jefferson Farfán trabajo como docente, tengo 2 trabajos para poder sumar una cantidad decente, no me pudieron pagar en uno de ellos y trato de entender al dueño del colegio, a penas está empezando, y vienes tú a decir que nadie se mete con tu plata. Gil, no sabes qué es trabajar — Kennet Rodriguez (@kennetmaronu) April 11, 2020

De otro lado diversos portales internacionales como Olé de Argentina, Mundo Deportivo de España, entre otros, hicieron eco del fastidio de 'Jeffry' que como muchos futbolistas se encuentra mortificado pero que ante la gravedad del asunto los clubes no ven otra salida.