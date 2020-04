Contundente respuesta de Farfán ante decisión de Lokomotiv de reducirle el sueldo [VIDEO]

Así como el Real Madrid y otros clubes del mundo que han anunciado el recorte salarial de toda su plantilla debido a la crisis económica que ha generado el coronavirus, Lokomotiv anunció la reducción de hasta un 40% del sueldo que perciben los futbolistas por mes.

Ante esta noticia, Jefferson Farfán se pronunció en Instagram de cómo tomó la noticia dada por el Lokomotiv. "Me han hecho un descuento. Me mandaron un papel en ruso, no entendía nada... lo rompí. Me han querido cagar, me quieren descontar el 40%, ni te cuento", manifestó la Foquita durante una conversación con su amigo Roberto Guizazola.

En seguida, Jefferson Farfán siguió con sus 'bromas' y puntualizó que: "Le quito hasta la camiseta al profe, que se jueguen con todo menos con mi ‘candela’"

Como se sabe, el último viernes, el club ruso emitió un comunicado en el cuál señaló que: "Los futbolistas de Lokomotiv resignaron el 40% de su salario mientras se detiene la Premier League de Rusia”.

Además, el capitán de Lokomotiv, Vedran Ćorluka, también se refirió a este duro momento que atraviesa el fútbol en general debido al avance del coronavirus, pandemia que hasta la fecha ha cobrado miles de vidas al rededor de todo el mundo.

“El fútbol, ​​como el resto del deporte, se ha detenido, por lo que los jugadores de todo el mundo reducirán los salarios durante un receso en los campeonatos. Nuestro equipo también considera que ese paso es necesario, por lo que los muchachos y yo decidimos abandonar el 40% del salario antes del final de la pandemia y la reanudación de la temporada”,