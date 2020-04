Uruguay tiene previsto iniciar liga de fútbol en julio a puertas cerradas

La crisis que vivirá el fútbol será a nivel mundial por todo el 2020, pero cada país viene analizando estrategias para que se pueda desarrollar sus actividades. En Uruguay tienen claro que la posibilidad es que arranque el campeonato en julio, pero a puertas cerradas.

Sebastián Bauzá, director de la Secretaría Nacional del Deporte, no brindó detalles sobre el arranque, pero afirmó que está teniendo reuniones para que vuelva lo antes posible el deporte enfocado en la salud aunque no ve la posibilidad que se reanude a puertas abiertas.

"Después de esta pandemia Uruguay no va a ser el mismo. Si me preguntas pienso que el clásico en julio con estadio lleno no la veo, cada asociación verá cómo se adecua. La Mutual quiere saber cuándo volverá la actividad porque le afecta directamente y es lógico pero la Mutual lo va a resolver (la fecha de la vuelta a la actividad) con su federación", dijo al programa Último al Arco, de Sport 890.

Asimismo señaló que el deporte amateur si podría ver la luz antes ya que no significa un número mayor de personas y sería controlado sin inconvenientes. Hasta el momento no existe una oficialización de retorno.

"Lo que puede volver antes es el deporte ameteur, porque va mucha menos gente. La prioridad es el tema salud. Lo otro va a venir. El fútbol y el básquetbol profesional lo tenemos en carpeta, pero vamos por etapas, primero vamos a las edades que necesitan arrancar lo antes posible. Todavía no está haciendo nadie deporte".

EL DATO

Peñarol y Nacional deberán abrir el reinicio de la Liga uruguaya cuando sea anunciada de forma oficial.