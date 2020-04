Renzo García, seleccionado de lucha, y su incansable labor contra el coronavirus

Ya son 29 días de cuarentena en el Perú, sin embargo, hasta el momento hay personas que parecen no entender la situación que vive el país y el mundo y siguen sin cumplir con las medidas que da el gobierno del presidente Martín Vizcarra.

Es por ello que la Policía y miembros de las FF.AA. siguen patrullando las calles de todo el Perú para que la pandemia del coronavirus no siga avanzando y cobrando más víctimas que lamentar.

Dentro de esta ardua labor hay muchos militares que tienen una historia que contar. En este caso, se trata de Renzo García, quien es miembro del equipo nacional de lucha y también integrante de las Fuerzas Armadas.

El destacado militar, por cosas del deporte, estuvo el año pasado en China, donde tuvo su inicio el COVID-19. Allí, el mismo García contó lo que vio cuando aún el virus no se extendía por todo el mundo.

“Fui al mundial de lucha que se desarrolló en Wuhan, en China, fue en octubre y en noviembre se detectó el primer enfermo por COVID-19, pero en esa ocasión nos llamó la atención cuando salimos por algunas partes de la ciudad viendo a la gente que usaban mascarillas”, comenzó diciendo García.

Luego, el luchador agregó lo siguiente: “Ellos ya están acostumbrados a llevarla, en cambio nosotros no, para nosotros hace unos meses nos parecía sumamente raro. No tomamos precauciones y allí el problema de números de infectados que tenemos”.

Además de las precauciones que no se han tomado con anticipación, el deportista fue sincero. “Es triste ver cómo la gente no ha concientizado este tema de la pandemia. Me parece que es por un tema de falta de cultura. No hemos tenido la experiencia anterior como Corea con otras pandemias. Nos falta mucho.

Renzo García hizo hincapié en que lo mejor sería que las cosas se hagan por las buenas y respeten las medidas, pero que a lo largo del recorrido se ha visto la clara falta de conciencia: “Algunos se ponen a tomar licor, insultarnos, desmerecernos”, remarcó.

Por último, el subcampeón sudamericano dijo que esta es una “guerra”, pero que se combate contra un enemigo que es invisible y que eso hace mucho más duro la pelea.

Como se recuerda, Renzo García, que integra el Ejército desde los 13, ingresó a la lucha a la edad de los 15 años y ha sido campeón sudamericano y participado en varios sudamericanos y mundiales. El año pasado quedó subcampeón en Chile.