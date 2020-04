Martín Vizcarra EN VIVO: sigue la conferencia de prensa en el día 29 de estado de emergencia

El presidente Martín Vizcarra brindará una conferencia de prensa este lunes 13 de abril, cumpliéndose el día 29 del estado de emergencia a nivel nacional. El mandatario señalará las nuevas medidas que se darán para combatir el coronavirus en el país.



Asimismo, dará a conocer la nueva cifra de infectados por COVID-19 que hay en territorio peruano. Para esto, estará reunido con diferentes ministros que conforman esta lucha para frenar esta pandemia.

Por otra parte, el mandatario tendrá que esclarecer la información que brindaron los medios de comunicación sobre los ventiladores mecánicos que fueron vendidos al Minisiterio de Salud a un precio 6 millones 625 000 soles.

Mensaje a la nación Martín Vizcarra EN VIVO

Sigue el mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra en directo.

- Ministro del Interior: "Se sumará la Contraloría General de la República para tener supervisar lo que se compre en la PNP".

- Martín Vizcarra: "De ninguna manera vamos aprovechar un acto de mercantilismo en esta época de emergencia", refiriéndose sobre las compras de ventiladores mecánico.

- Martín Vizcarra: "Todas la opiniones que se den, son bienvenidas. Pero las oficiales serán la de los ministros".

- Martín Vizcarra: "Estoy seguro de que vamos a vencer esta situación muy complicada. Tenemos la voluntad de de encarar este reto".

- Ministra de Economía: A los trabajadores no han tenido actividad en los 6 meses, podrán acceder a sus fondos de pensiones por 2.000 soles".

- Ministra de Trabajo: "Para todos los trabajadores que puedan estar en suspensión puedan retirar su CTS. Así como de sus fondos de pensiones en el sistema privado y para aquellos que no están en el CTS porque su régimen no lo permite, se crea una prestación económica de emergencia 760 soles por mes de tres meses que se entiende que durará la emergencia sanidad. Todo esto con una línea que no supere los 2400 soles".

- Ministra de Trabajo: "Se abre la modalidad de perfecta de laborales, viene acompañada de ingreso a los trabajadores".

- "Hemos aprobado un decreto supremo para que pueda salir una sola persona por familia". Quien incumpla la norma, será multado.

- "Junto con las F.F.A.A se está haciendo el control para prevenir el contagio masivo."

- "Del 100% de personas con coronavirus, solo el 15% va al hospital".

- Martín Vizcarra: "Hay que superar cualquier malentendido".

- Martín Vizcarra: "De los 901 hospitalizados, tenemos 143 ciudadanos con venitlación mecánica en UCI.

- Casos de personas fallecidas por coronavirus bajó de un 29% a 14%

- Casos de personas en UCI bajó de 22% a 17%

- Casos hospitalizados bajó del 20% al 14%

- Martín Vizcarra confirma 9.784 casos de coronavirus en el Perú.

- Se ha reportado hasta el día de hoy 87.116 muestras por COVID-19.

- Presidente Martín Vizcarra muestra gráfica del avance del COVID-19 en le Perú.

- Empezó conferencia de prensa.

- En breves momentos.

¿Cómo saber si tengo coronavirus?

Si tienes los síntomas del COVID-19 recurrir al Ministerio de Salud lo más pronto posible. Luego de realizar los exámenes, también puede ver los resultados en el siguiente enlace: https://www.ins.gob.pe/resultado_coronavirus/

Fases del coronavirus

Son las siguientes.

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

Personas que podrán movilizarse las 24 horas

a. Servicios de abastecimiento de alimentos y medicinas.

b. Servicios Públicos Esenciales de Agua, Saneamiento, Energía Eléctrica, Gas, Hidrocarburos, Limpieza y Recojo de Residuos Sólidos.

c. Servicios de Telecomunicaciones.

d. Servicios Funerarios.

e. Servicios de Transporte de Carga, Mercancías y Actividades Conexas, según lo estipulado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

f. Personal médico, enfermeras, bomberos y de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que participan en los operativos.

g. Personal del Sector Público que atiende labores relacionadas con la emergencia.

h. Personal de serenazgo y fiscalización de los Gobiernos locales.

i. Personal de Medios de Comunicación y distribución de diarios y revistas.

j. Servicio de traslado de Choferes de Servicio Urbano Masivo.

Personas que podrán movilizarse durante horario de aislamiento social obligatorio

a. Servicio de Transporte Urbano Masivo de Pasajeros autorizados.

b. Servicio de Traslado de Trabajadores de Empresas y entidades dedicadas a actividades esenciales.

c. Taxi Registrados y Autorizados por la ATU.

d. Personal de empresas de seguridad.

¿Qué es el bono de 380 soles por coronavirus?

El presidente Martín Vizcarra aplicó una medida especial para otorgar un bono especial de 380 soles para las familias de recursos limitados con el fin de que estas personas puedan abastecerse en alimentos y medicamentos tras decretarse el estado de emergencia.

¿Dónde consulto si soy beneficiario de los 380 soles?

En el portal www.yomequedoencasa.pe podrás encontrar las facilidades que ofrece el Estado para poder obtener el bono de 380 soles, apto para familias de pobreza y pobreza extrema.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono de 380 soles?

Mediante el portal Yo me quedo en casa, los hogares peruanos podrán verificar si ellos o algún integrante de su familia ingresa al bono de 380 nuevos soles. Esta plataforma será el único canal oficial. ¡Ajá!

¿Qué es la CTS en el Perú?

La Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) es un beneficio para los trabajadores, que consiste en dos depósitos al ano que realiza el empleador y que en conjunto suman aproximadamente un sueldo. Estos depósitos se realizan obligatoriamente en mayo y noviembre.

¿Cuándo depositan CTS?

En el 2019 los empleadores de la micro, pequeña y gran empresa, tuvieron con plazo máximo para realizar el depósito por la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), el 15 de noviembre de ese año.

¿Dónde puedo retirar mi CTS?

Las CTS de los diferentes trabajadores que califiquen en lo establecido por el Gobierno, podrán acceder al retiro del monto no máximo a S/2.400 en la agencia bancaria por donde se les deposita su sueldo.

¿Cómo saber si tienes CTS?

Las condiciones para poder tener CTS es tener como mínimo un mes en la planilla de la empresa, por ejemplo, si el trabajador tiene menos de un mes a noviembre, no se le depositará este monto.

¿Cómo saber dónde está depositado mi CTS?

El empleador deposita la CTS en la entidad financiera que el trabajador elija para el aporte de su suelo.

Decreto Supremo 26 de marzo 2020

“Estamos autorizando el retiro de la CTS hasta por 2,400 soles. Este es el tope, hay trabajadores que tienen cantidades menores y podrán retirar lo que crean conveniente, lo importante es que cuenten con la liquidez necesaria para superar estos momentos difíciles”, comentó Martín Vizcarra.

¿Se puede retirar la CTS 2019?

Según el nuevo Decreto Supremo por parte del Gobierno, se autoriza el retiro de CTS por un monto no mayor a S/2400.

¿Cómo hago para retirar mi CTS?

En las diferentes entidades bancarias o desde las aplicaciones que cada una de ellas dispongan, lo importante es evitar salir lo menos posible de casa.

¿Qué es la CTS?

Las CTS son las siglas que descompuestas resumen la Compensación por Tiempo de Servicios, monto que la empresa otorga a sus trabajadores de acuerdo al tiempo que llevan laborando en dicha entidad.

¿Qué significa CTS?

CTS son las siglas que descompuestas resumen la Compensación por Tiempo de Servicios.

¿Cuenta CTS BBVA?

Según información de BBVA, el trabajador puede acercarse a la entidad con una carta de su empleador, sin embargo, con las últimas disposiciones del Gobierno, el retiro será opcional por el titular.

¿Cuenta CTS Scotiabank?

El banco Scotiabak cuenta con la opción de que sus usuarios cuyos sueldos se perciban en la mencionada entidad, puedan contar con el CTS aportado por la empresa.

¿Cuenta CTS BCP?

El Banco de Crédito del Perú cuenta con la opción de CTS para sus afiliados que perciban sueldos en la mencionada entidad.

¿Cómo saber dónde está depositado mi CTS en BCP?

A través de la Banca Móvil BCP o por la ventanilla de la entidad financiera.

¿Cómo calcular cuanto tengo en mi CTS?

A través de las aplicaciones de bancos o en la misma entidad financiera, se puede detallar el registro de los aportes por CTS.

¿Desde cuándo puedo retirar mi CTS?

De acuerdo a las nuevas disposiciones del Gobierno por el brote del coronavirus en el Perú, se dispuso que los trabajadores podrán retirar sus CTS con el monto máximo de S/2400.

¿Dónde ver mi CCI Scotiabank?

Puedes averiguarlo a través de la ventanilla de la mencionada entidad financiera.

¿Cómo saber dónde está mi CTS en Banbif?

Puedes averiguarlo vía la Banca Digital: Web y App previa afiliación, además mediante su Banca Telefónica.

Consulta retiro de fondos de AFP

Este viernes 3 de marzo de 2020 se lanzó la plataforma web (https://www.consultaretiroafp.pe/) para conocer si podrás acceder al beneficio de retiro de hasta S/ 2000 de tus fondos de pensiones. Lo único que debes hacer es colocar tu DNI y darle click a la consulta.

Cronograma para saber cuándo te toca retirar tu dinero

El trámite para recoger tú dinero iniciará de acuerdo a tu último dígito. Conoce aquí las fechas.