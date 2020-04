Jugadores de AS Roma acuerdan no cobrar sus sueldos por cuatro meses por crisis del coronavirus

AS Roma recibió un gran gesto de sus jugadores. Los futbolistas y entrenador del primer equipo, Paulo Fonseca, renunciaron a cuatro meses de salario,

anunció este domingo el club de la capital italiana, golpeado por las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus.

Los jugadores no percibirán sus salarios correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio.

La Serie A permanece interrumpida desde el 9 de marzo. En caso fuese reanudada, el cuerpo técnico y los jugadores de la Roma alcanzaron un acuerdo para recibir solo un bono según los objetivos deportivos que se alcancen.

#ASRoma’s first team players as well as coach Paulo Fonseca, and his staff, have volunteered to forgo four months’ salary this season to help the club navigate the economic crisis that has engulfed the world of football since the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/H3DJz8Z7B0