Dani Ceballos realiza dura confesión: "No habló con Zidane desde que me fui"

Dani Ceballos es uno de los jugadores que deberán definir su futuro en la siguiente ventana de fichajes. A final de temporada culmina su préstamo en Arsenal de Inglaterra y, un principio, deberá regresar a Real Madrid. Sin embargo, su continuidad en la capital española no está asegurada con Zinedine Zidane.

“Ojalá pueda volver a Real Madrid. Yo ahora tengo contrato con el Arsenal. Aposté por venir aquí porque era un plato fuerte. Ahora mismo en el Madrid es difícil jugar con los jugadores que hay. Ahora me enfoco en ser importante en un club", comenzó diciendo el español en ‘El Partidazo’ de Movistar.

"No he hablado con Zidane desde que me fui. Tiene que ser complicado llevar un vestuario con tantos jugadores. No creo que Zidane hable con los jugadores cedidos", confesó el mediocampista. "He tenido llamadas de Butragueño, de José Ángel, de preparadores del club, del servicio médico y de jugadores. Cuando llegas al Madrid te das cuenta que es un club grande también en el factor humano", agregó.

Por otro lado, Dani Ceballos fue consultado por cómo afronta el confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus. "Lo estoy llevando lo mejor que puedo. Está siendo duro por estar lejos de la familia. Aquí es diferente porque puedes caminar por la calle con tranquilidad y salir a hacer ejercicio una vez al día. Es la norma que hay aquí y hay que aceptarla", precisó.

Asimismo, se refirió al test positivo en COVID-19 de su entrenador Mikel Arteta. "Yo me levanté por la mañana y vi el positivo de Arteta. Nos quedamos en cuarentena. Al pasar la cuarentena, había jugadores con síntomas, pero estamos todos bien. No nos han hecho tests a ninguno", detalló.

EL DATO

Dani Ceballos tiene un valor en el mercado actual de 32 millones de euros.