Ze Roberto: con 45 años brasileño muestra increíble físico en Instagram | VIDEO

Zé Roberto dejó de ser futbolista profesional hace dos años. El ex Palmeiras, con 45 años, reta a Cristiano Ronaldo al mostrar su fenomenal físico en sus redes sociales. Además, el brasileño reveló algunos detalles parar mantener su físico.

El exseleccionado de Brasil, es adicto al Instagram donde muestra las rutinas que hace para sobrellevar la cuarentena debido a la proliferación del coronavirus.

"En esta etapa de cuarentena tenemos que reinventarnos cada día, y creo que ahora voy para el UFC. @JoseAldoJuniorOficial, vamos a marcar ese sparring, para que me puedas dar unos consejos, porque estoy motivado!", escribió a José Aldo Junior, reconocido luchador de Ultimate Fighting Championship (UFC) brasileño.

Zé Roberto reveló algunos secretos para mantener su físico a los 45 años. "No bebo bebidas alcohólicas, no fumo, me alimento muy bien, duermo bien. Tengo mi familia, que es mi mayor seguridad. Creo que esos son factores importantes para llegar a la edad que llegué y aun seguir jugando en alto nivel", explicó el brasileño.

El volante tiene ganados dos Copas Confederaciones (1997 - 2005) con Brasil, dos Copas América (1997 y 1999) y participó de dos Mundiales donde quedó subcampeón en Francia 98 y en Alemania 2006 no pasó de los cuartos de final.

¿En qué equipo jugó Ze Roberto?

Ze Roberto arrancó su carrera en Portuguesa de Brasil (1994). Luego jugó en Real Madrid, Flamengo, Bayer Leverkusen, Santos, Bayern Múnich, Hamburgo, Al-Gharafa, Gremio y Palmeiras.