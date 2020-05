Premier League podría retrasarse más de lo esperado

El torneo más atractivo del mundo, la Premier League, podría sufrir una semana más de retraso para su reanudación. Esto luego de que los clubes hayan acordado en la última reunión realizada ayer por espacio de 5 horas, esperar hasta el 19 de junio.

La razón del pedido de aplazamiento del 12 al 19 de junio obedece a que los equipos tienen la necesidad de entrenar el mayor tiempo posible para ponerse a punto físicamente y evitar lesiones en cadena por el largo parón que hasta entonces sería de tres meses.

Se sabe que el plan de regreso a los entrenamientos es similar de La Liga con fases escalonadas con una primera etapa con jugadores entrenando en grupos reducidos y manteniendo el distanciamiento social a partir de lunes o martes.

Sin embargo, hay preocupación con la fase 2 ya que los clubes temen que al no haber un contacto entre compañeros podría resultar perjudicial a la hora de ensayar balones parados y marcas a los rivales, por ende, esta fase no comenzaría sino hasta el 25 de mayo, menos de tres semanas antes del 12 de junio, he ahí el problema.

De esta forma, se espera un pronunciamiento oficial del torneo en las próximas horas con la decisión, mensaje que además debe traer otros detalles como la confirmación de los partidos a señal abierta y se seguirá respetando los días viernes, sábados, domingos y lunes como los días para jugarse los compromisos.