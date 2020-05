Partidos de HOY sábado 23 de mayo [EN VIVO Zapping TV] programación y repetición

Partidos de hoy | Este sábado 23 de mayo se reiniciará algunas repeticiones de eventos que marcaron historia en el mundo del fútbol. Entre ellas, campañas de la Copa Libertadores, así como cotejos de la Eurocopa, Copa del Mundo y Bundesliga que serán transmitidos vía DirecTV, Fox Sports y ESPN.

Los cotejos más relevantes serán el España vs Suiza por la Copa del Mundo Rusia 2018, Wolfsburgo vs Borussia Dortmund por una nueva fecha de la Bundesliga, Boca-River en la campaña de la Copa Libertadores 2000 y el título de los 'Millonarios' en la edición 2015.

Se hallan dos peleas de UFC como es el de Conor McGregor vs Nate Díaz, así como el de Miocic vs Dos Santos. Importantes eventos que no puedes perderte para este sábado 23 de mayo desde la comodidad de tu hogar. Durante esta pandemia del coronavirus, quédate en tu casa.

PARTIDOS DE HOY | PROGRAMACIÓN

River campeón de la Copa Libertadores 2015

Canal: FOX Sports 2

Hora: 06:00

Copa del Mundo 2018 | España vs Suiza

Canal: DIRECTV Sports

Hora: 06:00

Bundesliga | Wolfsburgo vs Borussia Dortmund

Canal: FOX Sports 2

Hora: 8:30

Eurocopa 2016 | Francia vs Rumania

Canal: DIRECTV Sports 2

Hora: 09:00

Colo Colo campeón de la Copa Libertadores 1991

Canal: ESPN 2

Hora: 09:00

Copa Libertadores 2000 | Boca Juniors vs River Plate

Canal: FOX Sports

Hora: 10:00

UFC 25 | Conor McGregor vs Nate Díaz

Canal: FOX Sports 2

Hora: 10:30

UEFA Champions League 2002/03 | Barcelona vs Juventus | Cuartos de Final

Canal: FOX Sports

Hora: 12:00

Eurocopa 2016 | Portugal vs Polonia | Cuartos de Final

Canal: DIRECTV Sports 2

Hora: 12:00

Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | Francia vs México

Canal: DIRECTV Sports

Hora: 14:00

UFC 211 | Miocic vs Dos Santos

Canal: FOX Sports

Hora: 14:30

Copa Libertadores 2015 | Cruzeiro vs River Plate

Canal: FOX Sports 2

Hora: 16:00

Copa del Mundo Brasil 2014 | Holanda vs Chile

Canal: DIRECTV Sports 2

Hora: 16:00

Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | Alemania vs Serbia

Canal: DIRECTV Sports

Hora: 19:00

Copa Libertadores 2005 | River vs Banfield

Canal: FOX Sports

Hora: 20:00