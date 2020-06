Sin CR7: Ronaldo reveló a los cinco jugadores que más disfruta ver en la actualidad

Para la generación de finales de los 90, el brasileño Ronaldo es considerado como el mejor delantero de todos los tiempos por su potencia, habilidad y calidad para definir ante la portería que demostró a lo largo de su accidentada carrera.

Por ello, el ahora presidente del Real Valladolid, se ha convertido en un punto de referencia del fútbol mundial haciendo pesar su opinión sobre el balompié en todo el globo. Esta vez, Ronaldo eligió a los cinco jugadores que más disfruta ver en la actualidad generando polémica al dejar fuera de esta nómina a Cristiano Ronaldo.

“Messi es un talento que vamos a tardar 20 o 30 años en ver algo parecido. También me gustan Salah, Hazard, Neymar, que me encanta verlo jugar, y por supuesto Mbappé”, expresó el ‘Fenómeno’ en conversación con As de España.

Como se recuerda, Cristiano Ronaldo se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo dese hace ya varios años. El astro portugués ha obtenido cinco Liga de Campeones con Manchester United y Real Madrid, además de coronarse en cinco oportunidades con el Balón de Oro.

Reconoce similitudes con Kylian Mbappé

Por otro lado, desde la aparición de Mbappé en el fútbol mundial, decenas de hinchas han comparado el estilo de juego del joven francés con el de Ronaldo Nazario. Por ello, el brasileño reconoció que existe tal parecido, aunque también expresó que no le gustan las comparaciones.

“Dice mucha gente que se parece a mí. Tiene muchísima velocidad, finaliza bien, tiene grandes movimientos, golpea excelente con las dos dos piernas, tiene una zancada increíble... Tenemos cosas parecidas, pero nunca me gustaron las comparaciones, sobre todo, entre jugadores de distintas generaciones, porque las situaciones son distintas”, sentenció.