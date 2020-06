Partidos de HOY viernes 5 de mayo [EN VIVO] Programación, canales TV y horarios

Ver Gratis EN VIVO Partidos de hoy viernes 5 de junio en directo vía DirecTV, Fox Sports y ESPN. La Primeira Liga de Portugal y la Bundesliga de Alemania tendrán actividad deportiva mientras el mundo se encuentra en plena lucha contra el coronavirus para reactivar sus actividades antiguamente cotidianas.

La Jornada 30 de la Bundesliga arrancará este viernes con el partidazo entre el Friburgo y el Borussia Monchengladbach. El local urge del triunfo para acercarse a la zona de clasificación a la Europa League mientras la visita no puede pestañar en su pelea por un cupo a la Champions League.

Partidos de hoy

Bundesliga - Alemania

1:30 p.m. Friburgo vs Borussia Monchengladbach

Primeira Liga - Portugal

1:00 p.m. Santa Clara vs Sporting Braga

3:15 p.m. Desportivo Aves vs Belenenses

Bundesliga 2 - Alemania

11:30 a.m. Bochum vs St. Pauli

11:30 a.m. Greuther Furth vs Sandhausen

Premier League - Bielorrusia

10:30 a.m. Smolevichy-STI vs Gorodeya

Ekstraklasa - Polonia

11:00 a.m. Korona Kielce vs Piast Gliwice

1:30 p.m. Górnik Zabrze vs Lechia Gdansk

Superliga - Serbia

11:00 a.m. Proleter Novid Sad vs Backa Topola

1:00 p.m. Vozdovac vs Napredak