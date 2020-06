Inglaterra: Billy Kee, el goleador que fingió una lesión grave para retirarse y ahora es albañil [VIDEO]

El fútbol en Inglaterra es apasionante en cada una de sus categorías, dejando algunas historias de sus protagonistas para al recuerdo. Billy Kee, goleador irlandés de la tercera y cuarta división, es uno de los sonados ejemplos, luego de haber decidido colgar los botines con solo 28 años cumplidos.

Tras dejar el fútbol de forma repentina hace poco más de un año, The Guardian decidió entrevistarlo y conocer su nueva faceta. A través de la nota que compartieron en su portal, revelan que Billy Kee atravesó por muchos problemas que afectaron su salud mental, provocando que sufra de bulimia e incluso afirma que pudo estar muerto si seguía jugando.

La ansiedad y la depresión también fueron factores en la decisión del goleador para finalmente alejarse del Accrington Stanley. No obstante, Billy Kee siempre solía mostrarse rudo en los entrenamiento y ante sus rivales, por lo que en primera instancia no aceptó sus problemas reales.

“Fingí una lesión porque ya no quería jugar. Tenía una pequeña molestia en la rodilla, pero nunca fue tan grave. Yo no quería estar ahí, ya había sufrido demasiado. Estaba roto y no pude soportarlo más”, indica el delantero en la entrevista. Confiesa además que no le gustaba hablar sobre las cosas que lo afectaban.

“Nunca mencioné mi bulimia hasta mi jubilación. Si lo hubiera hecho, tal vez el club me hubiera ayudado, pero es posible que no, así que solo fue una gran preocupación para mí”, añade Billy Kee. Ya lejos de las canchas de fútbol, decidió buscar un trabajo común para vivir tranquilo con su familia.

Así, terminó incursionando como albañil, con el objetivo de construir su propia casa pronto, y la decisión todavía causa sorpresa en los hinchas del Accrington, que en ocasiones se lo cruzan. Sin embargo, prefirió la tranquilidad de cumplir un horario, llegar a casa para conversar con su esposa e hijos, beber cerveza y dormir a una hora apropiada.

“Cuando jugaba vivía presionado, pensando en el próximo entrenamiento y hacer goles cada fin de semana. Recién podía dormir en la madrugada. Sentía la presión del entrenador, dirigentes e hinchas. Ahora duermo tranquilo a las 10”, sentenció Billy Kee. Un cambio radical en busca de la paz mental.

EL DATO

Billy Kee jugó las últimas cuatro temporadas en el Accrington, entre League Two y League One, y logró 83 goles en 243 partidos. El club retiró el dorsal N° 29 cuando el delantero se alejó del fútbol. Un grato recuerdo.