Premier League sin público, pero con cánticos virtuales en su reinicio [VIDEO]

La Premier League de Inglaterra es uno de los torneos más atractivos de Europa y alista su gran regreso a la actividad para el 17 de junio. La pandemia del coronavirus también afectó gravemente al Reino Unido, por lo que la reanudación del fútbol tendrá estrictas medidas sanitarias.

Una de las más notorias, como muchas otras ligas en el mundo, será la ausencia de público en las tribunas de los 20 estadios de la máxima división del torneo inglés. El impresionante ambiente de la Premier League quedará solo en el recuerdo durante estos meses de la denominada nueva normalidad.

Los futbolistas sentirán la falta de público y cánticos en cada juego que les toque disputar, pero la experiencia de los fanáticos en casa será distinta. Ante la imposibilidad de disfrutar de un partido de forma presencial, es lógico que la audiencia aumentará para la señales de televisión.

En busca de que el producto que ofrece la Premier League no tenga muchas variaciones al original, la cadena Sky Sports ideó un peculiar plan para alegar a los televidentes: añadirán la opción de “Aliento virtual” a los partidos. Así buscarán mantener la sensación habitual en los juegos.

Y no se tratará de un simple efecto que se usa en general, sino que será diferente en cada estadio gracias a FIFA 20. La señal internacional anunció que llegó a un acuerdo con EA Sports y utilizará el sonido ambiental que se ha implementado para cada equipo en el videojuego.

De esta forma, los televidentes no solo vivirán el regreso de la Premier League, sino también de los cánticos de la afición, que le dan un sabor especial al fútbol. El Aston Villa vs Sheffield United y el Arsenal vs Manchester City serán los primeros partidos en adoptar esta opción.

¿Cuándo vuelve la Premier League?

El fútbol en Inglaterra inicia el miércoles 17 de junio con los partidos pendientes y la fecha 30 se pone en marcha desde el viernes 19. Liverpool es líder y buscará coronarse con el título.