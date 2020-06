Sergio Ramos renovaría una temporada más con el Real Madrid | VIDEO

Sergio Ramos mantendrá al Real Madrid en su futuro. Por lo menos las próximas dos temporadas luego de llegar a un acuerdo de renovación de contrato. Aunque aún no hay nada firmado, la estadía del zaguero mundialista, está casi asegurada, afirma el medio AS.

Como se recuerda, Sergio Ramos, al final de la temporada pasada, recibió una buena oferta del fútbol chino, la cual fue rechazada por el jugador. Por ahora hay un pacto de alargar el contrato hasta el 30 de junio del 2022, justo antes del Mundial de Qatar.

Real Madrid mantiene la política de renovar contrato solo una temporada tras temporada a los jugadores pasados los 30 años y Sergio Ramos no es la excepción.

"Atravesamos un momento con el club estupendo en todos los aspectos, por lo que no hay prisa por parte de nadie. Vamos a llegar a un entendimiento independientemente de lo que quiera el club. Nunca he exigido ni dos ni tres ni cuatro años. Entiendo que con cierta edad lo hagan de un año. Están intentando crear un distanciamiento con el club que no existe. Si el club quiere que siga, aquí seguiré", sostuvo Ramos el pasado 25 de febrero.

Sergio Ramos lleva 15 años en el Real Madrid. Llegó procedente del Sevilla a cambio de 27 millones de euros, sumando con la "casa blanca" 640 partidos y 91 goles. Terminará contrato con los merengues cuando tenga 36 años.

El zaguero lleva con el Real Madrid cuatro ligas y el mismo números en Champions League. A parte, suma con la selección de España un mundial y dos euros. Toda una leyenda en el fútbol.