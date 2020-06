Miguel Araujo: ¿A qué jugadores peruanos ficharía para el FC Emmen?

El buen rendimiento de Miguel Araujo y Sergio Peña en el FC Emmen los ha transformado en los embajadores de nuestro país en la Eredivisie. Tanto es así que nuestros propios compatriotas no han negado la posibilidad que otros jugadores nacionales se suman, a futuro, al club rojiblanco.

En una entrevista con TV Perú Deportes, el defensa de 25 años fue consultado sobre los jugadores a los que recomendaría a su club y no dudó: "Si me pedirían que recomiende a alguien para traer a mi equipo serían a Aldair Fuentes y también a 'Kanko' (Aldair Rodríguez). Son jugadores con condiciones", expuso.

Ahora bien, de la posibilidad al hecho existe mucha distancia. Aldair Fuentes y Aldair Rodríguez mantienen contrato con Alianza Lima y Binacional y su cláusula de salida podría ser muy alta para el club holandés, que sumó a Sergio Peña y Miguel Araujo en condición de jugadores libres.

A propósito de nuestros compatriotas, el defensa peruano reveló que el idioma suele ser su gran aliado en el campo. "Sergio (Peña) está jugando muy bien, corriendo mucho. Nos entendemos muy bien. Tratamos de aprovechar el tema del idioma, lo usamos a nuestro favor. En las pelotas paradas siempre le digo, a donde quiero que vaya el balón y la pone justa", puntualizó.

El mejor partido de su carrera

La Selección Peruana tiene un sabor especial en cada mundialista y los partidos durante el camino a Rusia 2018 significan un recuerdo imborrable. En ese sentido, Miguel Araujo consideró el duelo ante Argentina en La Bombonera como el mejor de su joven carrera.

"Me quedó con el partido ante Argentina, por todo lo que se hablaba. Messi es el mejor jugador del mundo, cuando la agarraba siempre estaba alerta. Los vellos se te ponían de punta, lo importante era que no haga gol, así me haga cinco huachas", señaló.