Toni Kroos: "La situación de Bale en el Real Madrid es insatisfactoria para todos"

Gareth Bale fue, durante varios años, una de las máximas figuras del mundo del fútbol, pero hoy su situación dista mucho de antaño. El extremo galés apenas juega en el Real Madrid de Zinedine Zidane y, todavía más, ha sido superado en la consideración del francés por jóvenes como Marco Asensio y Rodrygo.

Si bien los futbolistas del Real Madrid prefieren evitar el tema, no fue el caso de Toni Kroos que explicó la complicada situación que se vive por una estrella cuyo aporte ha sido testimonial en el título de LaLiga.

"La realidad es que es una situación insatisfactoria para todos. A Bale no lo ficharon para jugar tan poco como ahora. Creo que en principio quería irse el verano pasado y que el club le dijo que sí a y luego otra vez que no. No sé si todavía está un poco enfadado por eso, no lo sé realmente. Pero es verdad que es un tema difícil...", detalló el volante alemán en el podcast 'Lauschangriff'.

Eso sí, Kroos remarcó que en el día a día Gareth Bale no da problemas. Es más, dijo que se le ve "relativamente relajado". "Ciertamente, la situación no es tan extrema como parece. Todo está bien en el equipo. Lo conozco desde hace seis años y hemos ganado grandes cosas juntos", precisó.

Pese a no tener sitio en el Real Madrid, el agente de Bale aclaró que su jugador no piensa cambiar de equipo. "Gareth está bien. Todavía tiene un contrato de dos años, le gusta vivir en Madrid y no se irá a ninguna parte", zanjó en una entrevista con BBC Sport.

Su fichaje por el Real Madrid

Toni Koos admitió que estuvo cerca del Manchester United hasta que apareció el Real Madrid. "El Manchester tenía interés antes del Mundial y estábamos cerca, pero mi agente me llamó y me dijo lo del Madrid. Y cuando aparece el Madrid, al Manchester le pones atrás en la fila", sostuvo.

En ese sentido, el volante alemán valoró el apoyo de su seleccionador en plena competencia en Brasil. "Luego en el Mundial Löw me dijo que si me iba al Madrid y se lo conté. Él se alegró y me dijo que no había problema si tenía que negociar algo durante la competición", puntualizó.