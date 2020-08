Sevilla se clasificó a la gran final de la Europa League tras vencer por 2-1 a Manchester United

Sevilla sufrió para vencer por 2-1 a Manchester United por la semifinal de la Europa League. El cuadro español no pudo igualar el juego físico planteado por los ingleses, pero tácticamente demostró estar más compenetrados en la idea establecida por Julen Lopetegui.

El Estadio de Colonia fue testigo del interesante inicio del Sevilla, no obstante, la velocidad de Anthony Martial y Marcus Rashford trajo serios problemas a la zaga conformada por Diego Carlos y Koundé.

Fue así que una jugada asociada generó el penal a favor del conjunto de Ole Gunnar Solskjaer. Rashford, luego de rematar ante Bono, fue derribado por Diego Carlos y ello no pasó desapercibido para el árbitro de la contienda.

Sería el mediocampista portugués Bruno Fernandes, el encargado de anotar el gol de la victoria paulatina que se extendió por menos de 20 minutos. Dado que Suso, en una jugada colectiva, aprovechó un excelente centro de Reguilón de banda a banda. Y esa fue la principal característica en ofensiva de parte de Sevilla.

Lopetegui apostó a seguir explotando las espaldas de Wan-Bissaka y Williams quienes muy poco pudieron hacer ante las verticales de Suso, Ocampos, así como los arribos de Reguilón y Navas. Fue justamente el capitán de la institución española, el encargado de asistir a Luuk de Jong.

El delantero holandés había ingresado en reemplazo de En-Nesyri y su principal misión era la de anotar el gol de la victoria: así lo fue. Un excelente centro de Navas por la banda derecha le permitió anotar lo que sería el puntillazo normal para estirar la gloria de Sevilla, quien va por su sexto título en la Europa League.

SEGUNDO TIEMPO

Minuto a minuto.

51' ¡FINAL! Sevilla a la final de la Europa League.

50' Falta de Martial sobre Navas. Lopetegui pide tranquilidad a sus dirigidos.

49' ¡UFFFFFFFF! Excelente corte de Fred sobre De Jong. Pudo ser el 3-1.

49' Nuevamente Bono apaga toda iniciativa de Manchester United. Sevilla totalmente resguardado en su zona para evitar la caída de su portería.

47' Amplitud de Bruno Fernandes, pero no hubo comunicación con Greenwood. Bono ataja sin problemas.

45' Se añaden 6 minutos.

44' Sevilla también realiza un cambio. Se retiró Jordán, ingresó Gudelj.

43' Cambios en Manchester United. Ingresaron James y Mata y Fosu-Mensah por Williams, Rashford y Wan-Bissaka.

42' Tarjeta amarilla para Maguire y Munir por protagonizar juego brusco.

40' Banega da el todo por el todo y logra un tiro de esquina ante la marca de Williams.

38' Munir se encierra en su propio círculo y pierde una gran opción de contragolpe.

37' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE SEVILLA! Luuk de Jong aprovechó un excelente centro de Navas para decretar el 2-1

36' Cambio en Sevilla. Se retira Suso, ingresa Vazquez.

35' Continúa el juego.

34' Aparece el VAR. La repetición revela que el remate de Jordan (tiro libre) impactó en el codo de Bruno Fernandes.

32' ¿FUE PENAL? Sevilla reclama la pena máxima.

30' ¡PELIGROSO TIRO LIBRE PARA SEVILLA! Los españoles tienen una clara opción para anotar.

28' Pase largo de Banega para Luuk de Jong, quien no llega.

27' Tarjeta amarilla para Marcus Rashford por protestar.

25' Falta de Reguilón que causa el enojo de Lopetegui: para el entrenador español no hubo falta.

24' Sevilla intenta salir de la presión de Manchester United. En caso de persistir la igualdad, el partido se desplaza a suplementarios.

22' El árbitro del encuentro llama la atención a Diego Carlos y Anthony Martial por el juego brusco. Ojo que el zaguero de Sevilla.

20' Córner para Manchester United. Greenwood recibió pase de Pogba, intentó centrar, pero la pierna de Diego Carlos evitó ello.

18' Falta sobre Banega.

15' Sevilla empieza a construir de la mano de Ever Banega.

13' Cambios en Sevilla. Se retiran Ocampos y En-Nesyri, ingresan Munir Y Luuk de Jong.

11' Manchester United ha logrado acorralar a Sevilla, quien no puede salir de su área. Bono sostiene al conjunto español. Eso sí, los ingleses están perdonando demasiado.

10' ¡QUÉ ATAJADA DE BONO! ¡INCREÍBLE LO QUE HA TAPADO EL GUARDAMETA DE SEVILLA!

8' Pogba pivotea, pero el rebote lo alcanza Jesús Navas quien rechaza el peligro desesperadamente.

6' ¡QUE DEFENSA DE SEVILLA! Triple parada de entre Bono, Bruno y Reguilón, Sevilla acorralado por Manchester United. Córner para los ingleses.

4' Manchester United se anima un poco más.

2' ¡UFFFFFFFFFFF! Remate de Greenwood pudo ser el 2-1 para Manchester United. Excelente atajada de Bono.

¡EMPEZÓ!

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

48' ¡FINAL!

47' ¡Excelente corte de Koundé! Rashford se entorpece con sus propias gambetas y desperdicia una clara ocasión.

46' ¡UFFFFFFFFFFFF! Remate de Bruno Fernandes encuentra muy bien parado a Bono.

45' Se añaden dos minutos.

44' ¡UFF! Remate de Rashford desembocó en la zona lateral de la portería de Bono.

43' Sevilla intenta cerrar el primer tiempo. Se observa el desgaste físico. Manchester United se muestra más entero.

38' Los ingleses imponen intensidad. Falta de Banega sobre Pogba. Interesante tiro libre para Manchester United.

36' Ahora es Manchester United quien toma el protagonismo en el encuentro. Sevilla ha retrocedido sus líneas. El desgaste físico empieza a pasarle factura.

34' ¡UFFFFFFFFFFFFFFFF! El remate de Anthony Martial pasó cerca de la portería de Bono. Excelente jugada ofensiva de Paul Pogba.

32' Nueva falta de Diego Carlos sobre Anthony Martial. El zaguero del Sevilla juega al límite.

30' Manchester United no puede lograr la tenencia del balón, a pesar de haberse iniciado adelante en el marcador.

28' Centro para la cabeza de Maguire, pero su disparo sale desviado.

27' Manchester United presiona y logra un tiro de esquina.

25' ¡GOOOOOOOOOOOL DE SEVILLA! La amplitud de Reguilón fue perfecta para sacar el centro hacia Suso quien iguala la contienda.

24' Sevilla presiona y ataca por las bandas, pero recibe la excelente respuesta de Manchester United en defensa.

22' Fred recibe ultimátum de parte de Brych: a la próxima falta recibirá amonestación.

20' Diego Carlos realiza una dura falta sobre Anthony Martial y recibe la tarjeta amarilla.

18' Dura falta de Williams quien es amonestado por entrar sobre Jordán.

16' Potente remate de En-Nesyri, el cual resuelve David de Gea sin mucho problema.

14' ¡UFFFFFFFFF! Remate de Fred pasó levemente desviado de la portería de Bono. Sevilla tiene la posesión del esférico, pero Manchester United es más eficaz.

12' Centro largo de Banega para Navas, quien no logra centrar correctamente.

10' Sevilla intenta con Reguilón por la banda izquierda. Los españoles adelantan sus líneas para igualar la contienda.

9' Ever Banega reclama penal tras caer ante la marca de Lindelof, pero el árbitro ordena que se pare.

8' ¡GOOOOOOOOOL DE MANCHESTER UNITED! Bruno Fernandes vence a Bono y anota el 1-0 para los ingleses.

7' ¡PENAL PARA MANCHESTER UNITED!

6' Pase en profundidad de Navas para Suso, pero la misma se termina perdiendo al saque de meta para Manchester United.

5' Falta de Pogba sobre Banega. Tiro libre para el cuadro español.

4' Rechaza Maguire y Sevilla recupera el esférico para reiniciar el ataque.

2' Reguilón se asocia con Ocampos, pero aparece Lindelof para rechazar el envío al córner. Sevilla intenta más en el inicio del partido.

- 1' El partido inicia a partir de las 2:00 p. m. hora de Lima (Perú); 4:00 p. m. hora de Buenos Aires (Argentina); y 9:00 p. m. hora de Madrid (España).

- ¡Atención! Formación confirmada del Manchester United: David De Gea, Wan-Bissaka, Lidelof, Maguire, Williams, Fred, Paul Pogba, Greenwood, Bruno Fernandes, Marcus Rashford y Anthony Martial.

- ¡Atención! Formación confirmada del Sevilla: Bond, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguillón, Fernando, Jordán, Banega, Lucas Ocampos, Suso y En-Nesyri.

2018-03-13 | Manchester United 1-2 Sevilla

2018-02-21 | Sevilla 0-0 Manchester United

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego entre Manchester United vs. Sevilla!

Manchester United: David De Gea, Wan-Bissaka, Lidelof, Maguire, Williams, Fred, Paul Pogba, Greenwood, Bruno Fernandes, Marcus Rashford y Anthony Martial.

Sevilla: Bond, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguillón, Fernando, Jordán, Banega, Lucas Ocampos, Suso y En-Nesyri.

Sevilla contra Manchester United

Una semifinal con aroma a final y a Champions. El Sevilla, el club más ganador de la Europa League, afronta el examen más complicado que le podía tocar antes de encarar su gran ilusión: jugar su sexta final continental.

El Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer, que acabó cuarto de la Premier League gracias a un espectacular sprint final y cimentado en la llegada de Bruno Fernandes, se prevé como el gran candidato y rival a vencer por cualquier club que aspire a tocar la gloria en la Europa League.

Ahora bien, el Sevilla de Julen Lopetegui cuenta con argumentos de sobra para llegar a la gran final de 'su' competencia. Llega precedido por una excelente campaña y buen momento futbolístico en las series recientes.

El club hispalense ganó sin sobresaltos por 2-0 a la Roma en octavos de final y más allá del ajustado resultado (1-0), fue superior a lo largo del partido al Wolverhampton inglés.

El United, por su parte, ha acusado el cansancio en las rondas previas a la semifinal. Ante el Copenhague, los ingleses solo pudieron batir a los daneses en la prórroga y gracias a un gol de penal de Bruno Fernandes.

Eso sí, cuentan con nombres determinantes y capaces de decidir un partido como lo son Paul Pogba, Marcus Rashford, Mason Greenwood y Anthony Marcial.

Sin ausencias importantes, el Sevilla mantendrá al mismo bloque que se impuso en octavos y cuartos de final mientras el Manchester United apostará por su quinteto de fantasía en busca de acabar con su particular maldición en semifinales.

Y es que el equipo de Solskjaer se quedó con las mieles de llegar a dos finales en la presente temporada. Chelsea lo eliminó en la FA Cup y el Manchester City hizo lo propio en la Copa de la Liga, por lo que los 'Diablos Rojos' deben dar por bueno aquel refrán que dice que la tercera es la vencida.

Cabe destacar que no es la primera vez que el Sevilla y el Manchester United se enfrentan en una ronda KO de una competencia europea. En la Champions League 2017-18, el club español eliminó a su próximo rival gracias a un 0-0 en el Sánchez Pizjuán y un 1-2 en el Old Trafford.

El ganador del Manchester United vs Sevilla se enfrentará el próximo viernes en la gran final de la Europa League al vencedor del Inter vs Shakhtar.

Formaciones probables Manchester United vs Sevilla

Manchester United: Romero; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Williams; Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba, Rashford; Martial.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Joan Jordán; Ocampos, Éver Banega, Suso; En-Nesyri.

