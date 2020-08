Kross sobre eliminación del Barcelona: "Hubo alguna celebración maliciosa"

La dolorosa derrota del Barcelona ante el Bayern Múnich por la Champions League fue un duro golpe para el entorno azulgrana, sin embargo, en la otra vereda, el Real Madrid celebró la goleada que recibió su eterno rival.

Uno de los integrantes del cuadro merengue, Toni Kross, no ocultó el festejo que hizo el vestuario por aquel resultado. "No se puede decir todo lo que se dijo, pero uno se puede imaginar que no hubo pena. Hubo alguna que otra celebración maliciosa", reveló el ex "bávaro" en su podcast 'Einfach mal Luppen'.

El volante alemán señaló que esta no era la primera vez que celebraban una derrota del Barza, recordando el gol de Manolas en el duelo contra la Roma por la Champions 2017-2018. "La gente corría gritando arriba y abajo por las habitaciones. Todo el mundo lo vive aquí de esa manera".

Respaldan a los "Bávaros"

Así mismo, Kross considera que el Bayern Múnich cuenta con el apoyo de la hinchada merengue. "Ahora muchos aficionados del Real Madrid, al menos como segundo club, tendrán al Bayern. Con su victoria ha habido otro tema del que hablar".

El jugador "teutón" también se refirió a la eliminación sufrida ante Manchester City en octavos de la Champions League. "Hemos superado la eliminación, pero eso no significa que no me siga molestando. El Real Madrid tiene que llegar más lejos que a octavos. Pero la temporada ha sido buena".

La Liga de Campeones ya cuenta con un finalista, el PSG, que superó por 3-0 al RB Leipzig. Ahora queda esperar por el segundo que peleará por la "orejona", el cual saldrá del choque de este miércoles entre Bayern Múnich y Olympique de Lyon.