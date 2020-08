Robert Lewandowski se ve encima de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: "Debo recibir el Balón de Oro"

El delantero del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, consideró que debería recibir el Balón de Oro (temporada 2019/20) luego del desempeño que demostró: consiguió el triplete con el conjunto alemán y además fue goleador de la Champions League.

"Con el Bayern Múnich gané todas las competiciones que se podían ganar. Fui el máximo goleador de todas de ellas. Creo que si un jugador ha logrado tanto debería recibir el Balón de Oro", expresó el polaco a Onet.

"Entiendo que la presión sobre algunos jugadores de otros equipos pueda ser mayor, ¿pero no es cierto que un jugador que haya logrado lo que he logrado yo ganaría el Balón de Oro?", agregó el delantero de 32 años, quien fue consultado sobre si tenía en mente retirarse.

"He dicho en varias ocasiones que este no va a ser mi último contrato, 2023 es una fecha bastante lejana aún. Quiero seguir jugando al máximo nivel por muchos años más y no tengo ningún miedo en cuanto a mi físico o mi salud", detalló.

Robert Lewandowski ha pasado por inadvertido el anuncio realizado por France Football hace algunos meses. El referido medio 'galo' indicó que dejará desierto al ganador del Balón de Oro 2019/20 por primera vez en su historia.

¿El principal motivo? La situación caótica que ha desatado la pandemia del coronavirus en el mundo y, a pesar de que Europa es uno de los continentes que mejor se viene recuperando de este flagelo, Francia tomó drásticas medidas.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fueron superados largamente por Robert Lewandowski. La 'Pulga' se enfrentó al polaco por los cuartos de final de la Champions League y quedó eliminado con un marcador de 8-2. Por su parte, 'CR7' no pasó de los octavos de final tras caer a manos del Lyon.