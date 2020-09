¿Cavani a Gremio? Dirigencia de club brasileño fue tajante sobre el uruguayo

La bomba llegó desde Argentina: el periodista Sebastián Srur aseguró que Edinson Cavani había llegado un acuerdo con el Gremio. Es más, el argentino detalló que el exgoleador del PSG llegaría el próximo lunes a Porto Alegre a firmar su contrato con el 'Tricolor'.

La ilusión se instaló en los torcedores de Gremio, pero a los pocos minutos se esfumó cuando Paulo Luz, vicepresidente de fútbol del club brasileño, le aseguró a 'Globo Esporte' que ni siquiera habían negociado con el delantero uruguayo.

"No procede, es un jugador caro y todavía tiene mercado en Europa. No hubo (ni contacto)", detalló el dirigente de Gremio sobre Edinson Cavani, actualmente jugador libre tras no renovar contrato con el PSG.

Cabe precisar que el propio Luz afirmó tras la derrota ante Sport Recife (1-2) que Gremio realizaría una gran fichaje que tendría un impacto nacional, sin embargo, aquel no será Cavani.

Juventus volverá a intentar el fichaje de Cavani

Unos días después de asegurar que Edinson Cavani rechazó un sondeo de la Juventus por su pasado en el Napoli, el reconocido periodista Gianluca di Marzio señaló que el actual campeón de la Serie A insistirá en llegar a un acuerdo con el atacante uruguayo.

Y es que las negociaciones con Edin Dzeko y Luis Suárez se han enfriado por diversos motivos, por lo que la dirigencia del club italiano ha reactivado los contactos con el máximo goleador histórico del PSG.

Si bien el lado monetario no es un problema para la Juventus, la pelota está en la cancha de Cavani. Dependerá de él si 'traiciona' su amor al Napoli para afrontar uno de los mayores retos de su carrera con la camiseta de la 'Vieja Señora'.