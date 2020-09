Real Madrid: Tottenham cerca de quedarse con la cesión de Gareth Bale

La novela Gareth Bale y Real Madrid parece escribir sus últimos capítulos con un desenlace que separa los caminos de ambos. El delantero está cerca de ser cedido y de acuerdo a medios internacionales su próximo destino sería la Premier League.

El atacante galés, quien no se encuentra en los planes futbolísticos de Zinedine Zidane, volvería a la que sería su antigua casa Tottenham, pues según ESPN, es un pedido expreso de José Mourinho que ha pedido refuerzos de nivel para los 'spurs'.

No obstante, el Manchester United, peleará hasta el último para inclinar la balanza a su favor, dado que Bale es su segundo opción en caso Jadon Sancho del Dortmund, no logre decidirse por venir a Old Trafford.

La última temporada ha sido la peor en muchos años dentro de la carrera de Bale. Con apenas tres goles en 20 partidos, protagonizó además diferentes disputas con Zidane, ante la vista de las cámaras en pleno partido.

Incluso cuando no fue convocado para algunos compromisos, no acompañó al equipo y prefirió despejar su mente en otras actividades como el golf, un hecho que fue bastante criticado por la prensa española.

En tal sentido el de Cardiff hoy está cerca de regresar al que fuera el club que lo vio nacer futbolísticamente: Tottenham Hotspur, que de la mano de Mourinho desea iniciar un ambicioso proyecto futbolístico con su nombre como uno de los pilares principales.