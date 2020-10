Christian Eriksen advierte a Antonio Conte: "No voy a sentarme en el banquillo durante todo el otoño"

El mediocampista del Inter de Milán, Christian Eriksen, ha sorprendido con unas explosivas declaraciones hacia su entrenador, Antonio Conte. Para el danés, no le ha sido grato estar relegado en el banquillo de suplentes y tampoco piensa pasar la misma realidad en la presente temporada.

"Espero no sentarme en el banquillo durante todo el otoño", indicó Christian Eriksen durante su estancia con Dinamarca. Acudió a su selección para jugar ante Islas Feroe correspondiente a amistoso internacional por fecha FIFA.

"No es mi intención hacerlo y espero que tampoco sea la del club o la del entrenador. Habrá muchos partidos que jugar y estoy seguro de que lo pasaré bien", agregó.

Asimismo, aseguró que la situación ha sido totalmente contraria en referencia a la pandemia que se vive por el coronavirus. "Estoy en una situación en la que nunca me he encontrado antes. Empecé muy bien, pero entonces el parón por el COVID-19 causó un poco de subidas y de bajadas".

Finalmente, reveló que buscará ser ese jugador incisivo en cada partido. Sabe que la trascendencia que alcanzó en Tottenham no lo ha podido plasmar en Inter de Milán. "La gente espera que yo sea decisivo en cada partido, no fue así y por eso ahora me ven de otra manera", concluyó.

En lo que va la temporada, Eriksen ha disputado dos encuentros con Inter de Milán. En uno de ellos arrancó de titular, mientras que en el segundo ingresó en la etapa complementaria. Los neoazurris marchan cuartos tras haber sumado 7 puntos en tres jornadas.