Luis Suárez dio detalles de la conversación que sostuvo con Ronald Koeman – VIDEO

Una de las bombas de último mercado europeo la dio el Atlético de Madrid al comprar a Luis Suárez. El uruguayo no iba a ser tomado en cuenta por Koeman en el Barcelona por lo que aceptó la oferta de los ‘colchoneros’.

Sin embargo, la llegada de Luis Suárez al equipo de Simeone sigue siendo tema de conversación. Y más porque el oriental dejó huella en su paso por el Barcelona al haberse convertido en el tercer máximo artillero del cuadro culé.

Ahora último, el jugador que se encuentra con la Selección Uruguaya debido a las Eliminatorias Qatar 2022, se dio un espacio para conversar con los panelistas de ’90 Minutos’ de ESPN y vaya que no se guardó nada.

“Sí, él (Koeman) me llamó. Después de 10 días, yo ya sabía lo que iba a pasar. Después, mi abogado se encargó de hablar con la gente del club. Yo puse todo de mi parte desde el principio porque no quería ser un estorbo”, contó Suárez sobre el holandés.

Además, el atacante charrúa agregó lo siguiente: “En el momento que me lo dijo, me confirmó lo que yo ya veía en la prensa y lo que se decía. Sinceramente, nadie del club me había dicho nada a mí antes de la llamada del entrenador y te queda la sensación de que bueno, ya está. A cambiar el chip”.

Por último, Luis Suárez cerró el tema. “Ahora, tocaba llegar a una solución, de que el club llegue a un acuerdo con mi abogado. Tenía la incertidumbre de si tenía que ir a entrenar. Era consciente de lo que pasaba. Iba a ir a entrenar, me iban a intentar perjudicar o hacerme ver cosas para enojarme en el cual lo hablaba con ‘Leo’ (Messi)”, declaró el atacante del Atlético de Madrid.