Honduras vs Nicaragua EN VIVO: partido amistoso por fecha FIFA

Honduras vs Nicaragua VER EN VIVO estarán cara a cara este sábado 10 de octubre en duelo amistoso por fecha FIFA en el estadio Municipal Carlos Miranda de Comayagua. El duelo está programado para las 5:00 p.m. (hora peruana).

Honduras y Nicaragua protagonizarán un interesante choque amistoso pensando en el arranque de las próximas Eliminatorias de la Concacaf para Qatar 2022. El cuadro local quiere hacer respetar la casa y saldrá desde el inicio por la victoria.

El equipo dirigido por el oriental Fabián Coito afrontará su primer encuentro de este 2020 como un verdadero reto. A pesar de la actual situación que se vive por el coronavirus, hay confianza en el equipo ‘H’.

“Una selección que tiene un entrenador que está comenzando los trabajos a nivel de selección. Por lo tanto, si bien no tiene mucho tiempo de trabajo, el comienzo de todo técnico al frente de un grupo es grande”, declaró Coito en la antesala.

Además, el uruguayo agregó lo siguiente: “No puedo expresarme mucho del nivel que tendrá Nicaragua porque la verdad, cada vez que uno plantea su partido, el rival tiene una parte de la estrategia”.

Por el lado de Nicaragua, a pesar de no ser favoritos para quedarse con el triunfo, la visita quiere demostrar que puede pelear por estar en el próximo Mundial y sabe que, si desea lograrlo, tiene que vencer a rivales como Honduras.

¿Cómo formará Honduras?

Si bien Fabián Coito no la dado a conocer el once que mandará al campo de juego, medios de aquel país señalaron que formaría de la siguiente manera: Buba López, Emilio Izaguirre, Marcelo Pereira, Ever Alvarado, Elvio Oliva, Carlos Pineda, Jorge Álvarez, Jhow Benavídez, Kevin López, Darixon Vuelto y Rutilio Castillo

Honduras vs Nicaragua: ficha del partido amistoso