Luka Modric y su mensaje al Real Madrid: "Me gustaría quedarme"

A sus 35 años, Luka Modric no piensa en el retiro y quiere seguir disfrutando del fútbol. El mediocampista no ocultó su deseo de continuar defendiendo la camiseta del Real Madrid, equipo donde ganó la Champions League, Copa del Rey, LaLiga, Supercopa de Europa, Supercopa de España y el Mundial de clubes.

"Es lo mismo que con la selección (Croacia). Voy partido a partido y luego veremos qué pasa. Claro que me gustaría quedarme en el Real Madrid. Sin embargo, soy consciente de que estoy en una edad determinada y el club debe aportar lo mejor para todos nosotros", señaló Modric en la conferencia de prensa del encuentro entre Croacia y Suecia.

A Modric le queda un año de contrato con los blancos. El jugador explicó que se siente parte del Real Madrid y por eso quiere continuar su carrera. Hasta el momento no se ha planteado cambiar de equipo para la próxima temporada.

"Mientras sienta que soy una parte importante del Real Madrid, me gustaría quedarme. Cuando ese ya no sea el caso, buscaré nuevos desafíos. Sin embargo, este tema aún no está en la agenda", expresó.

FOTO: EFE

Finalmente, el experimentado volante indicó que se encuentra en buenas condiciones físicas y agradeció a Zlatko Dalic, seleccionador de Croacia, por no convocarlo en la fecha FIFA de septiembre.

"Me siento muy bien. Gracias al entrenador Dalic por dejarme pasar por los preparativos con el Madrid. Esto es extremadamente importante para un jugador de mi edad porque si no pasas por los preparativos, es difícil volver al ritmo correcto", finalizó.