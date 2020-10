Neymar reventó el Whatsapp de Richarlison tras filtrar su número telefónico - VIDEO

La expulsión de Richarlison por la tremenda falta a Thiago Alcántara en el duelo entre Liverpool y Everton, ha generado varias críticas hacía el delantero de los "toffees", sin embargo, el ex Watford cuenta con un nuevo problema en sus manos a causa de un compañero de selección, Neymar.

Durante una trasmisión en la plataforma "Twitch", el "10" del PSG llamó a su compatriota para burlarse de la barrida realizada en el choque de Premier League. "¿Qué pasó ayer? Ese fue un verdadero tackle volador", señaló "Ney".

No obstante, lo que no se dio cuenta el exazulgrana era que reveló de manera accidental el número telefónico de Richarlison. "Creo que acabo de mostrar tu número sin querer. Te juro que fue un accidente".

Advirtió al público

Este hecho fue tomado con humor por parte del jugador del Everton, quien pidió al público que no lo llamen. "¿Estás loco, eh? Chicos, el que me llame aquí lo voy a bloquear. No me llamen".

A pesar de la advertencia de Richarlison, el nacido en Nova Venécia recibió en su Whatsapp diez mil mensajes en menos de cinco minutos. "Vas a tener que cambiar tu número ahora", apuntó el delantero de los parisinos.