Luis Suárez sobre Barcelona: "Me pone mal su falta de contundencia"

Su salida fue una de las más sentidas en Barcelona y con el tiempo viene demostrando que no fue una gran decisión. Luis Suárez atraviesa un buen momento en Atlético Madrid y no dudó en comentar la actualidad de su ex club haciendo grandes revelaciones sobre el fútbol que profesan.

El uruguayo es voz autorizada luego de permanecer durante seis temporadas como "azulgrana" y será parte de un partido que muchos quería ver el sábado por la Liga española en el Wanda Metropolitano cuando reciba a su ex club con el morbo de como será su celebración si logra anotar.

"Hubo una planificación táctica o, como lo que quieras llamarlo, de trabajo que se buscaba hacer cambios. Uno tenía que aceptarlo porque era que no te necesitaban. Cada uno que saque conclusiones. Tengo que vivir mi presente en el Atleti, pero a uno le pone mal que, yo que dejé amigos, estén viviendo esa falta de contundencia. Pero son rachas, pero cuando entren, serán a pares", dijo en Marca.

El "charrúa" contó que siempre habla con Lionel Messi, pero no tocaron el tema de su casi salida de Barcelona "La verdad que hablamos, sí. Mucho, pero sinceramente hablamos de nuestra vida. Hace poco fue el cumpleaños de uno de mis hijos, también del suyo, de Thiago. Hablamos de la vida, del virus, de todo, pero muy poco del fútbol, de los goles que fallamos, de sistemas tácticos... Nos preocupamos más de cómo está la familia que de lo que pasa en el fútbol".

Por último explicó lo que siente ser dirigido por el "Cholo" Simeone a quien considera un ícono en el club. "No me sorprende. Desde afuera ya lo veía. Me sorprende que lleve muchísimos años en un club y los jugadores sigan con ese convencimiento. Que sigan trabajando, que si no juega uno el suplente apoye. Eso lo genera el entrenador con su espíritu, su contagio para que todos estemos activos. Eso genera una competencia sana que hace mejor a cada jugador".