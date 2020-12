Carlos Zambrano nuevamente marginado: el once de Boca Juniors para la Libertadores

La Copa Libertadores es la prioridad para Miguel Ángel Russo y su Boca Juniors esta temporada, por lo cual busca aprovechar al máximo de sus figuras. En los cuartos de final del certamen, el ‘Xeneize’ tendrá que medir fuerzas con Racing Club, duelo para el que no se guardarán nada según informan desde TyC Sports.

Boca Juniors no quiere especular y sufrir más de lo pensado, como pasó en la ronda de octavos ante Internacional de Brasil, la cual terminaron superando en la ronda de penales. Esta vez se trata de un rival argentino que también los conoce, por lo que guardarse algo para más adelante en la llave tal vez no genere mucha sorpresa.

El último domingo, Miguel Ángel Russo realizó trabajos tácticos en el cual se dejó ver el once que tiene en mente, que no tiene muchos cambios al equipo convencional que ya se ha visto. TyC indica que saldrían con:

Esteban Andrada; Aaron Molinas, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Sebastián Villa; Carlos Tévez y Edwin Cardona. La única duda está en el lateral derecho, una posición que podrían ocupar Julio Buffarini o Leonardo Jara. El comando técnico evaluará hasta el día del partido.

La mala noticia para los peruanos es que nuevamente Carlos Zambrano quedaría fuera del once inicial para la Copa Libertadores. El defensa jugó la fase de grupos del certamen, pero fue perdiendo espacio ante Lisandro López, quien era el titular habitual hasta antes de su llegada. No obstante, no se ha quedado con las ganas de jugar.

Boca Juniors también sigue compitiendo en la Copa Diego Maradona y ahí el ‘León’ si ha sido titular, incluso fue capitán ante Arsenal de Sarandí en la última fecha. Miguel Ángel Russo decidió usarlo como una alternativa del equipo y ya no en el esquema titular que tenía. Tal como sucedió ante Inter, Carlos Zambrano esperará su oportunidad en el banquillo.