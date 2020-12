The Best 2020: Lewandowski es favorito para ganar el premio a Messi y Cristiano Ronaldo

A poco de terminar un 2020 de muchos sucesos, los amantes del “deporte rey” podrán conocer a los mejores del año cuando la FIFA celebre hoy (1:00 p.m.) en Zurich los premios The Best, que tendrán como plato principal a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Robert Lewandowski como nominados a coronarse como el máximo jugador.

Si bien el “luso” se llevó el trofeo en dos ocasiones (2016,2017) y el argentino en una (2019), el favorito para conquistar esta edición sería el atacante polaco, quien ha hecho todos los méritos para dar el golpe.

"Messi es siempre el mejor jugador, pero si se mira el año pasado entonces Robert Lewandowski se lo merece. Ganó la Liga de Campeones, marcó un gran número de goles y fue el mejor", afirmó el campeón mundial del 2006 con la selección italiana, Daniel de Rossi.

“Lewa” fue uno de los protagonistas para que el Bayern Múnich obtenga el aclamado repoker en la pasada temporada, Bundesliga, Copa Alemana, Champions, Supercopa de Europa y Supercopa de Alemania, con un total de 55 goles. Así mismo, el polaco suma 19 tantos en esta campaña, superando con creces a “CR7” (14) y “Lio” (8).

"Fuimos los mejores, de eso no hay duda. Luego de una temporada en la que has marcado muchos goles y lo has ganado todo, no creo que haya nadie con el que pueda compararme", declaró el "9" del Bayern tras la victoria de ayer sobre Wolfsburgo.

Cabe recordar que el ex Borussia Dortmund se encargó de anotar un doblete para sentenciar el triunfo por 2-1 sobre los "lobos", resultado que pone al conjunto "bávaro" a un punto del líder de la Bundesliga, el Bayern Leverkusen.