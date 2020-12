Ibrahimovic: “Ya no tengo obligación de trabajar, pero sigo teniendo pasión por lo que hago”

Milan atraviesa un gran momento no solo en la Serie A, donde es líder, también en la Europa League. Si bien Zlatan Ibrahimovic se ha perdido algunos juegos con el ‘rossonero’, ha sido y viene siendo clave en el equipo de Pioli.

Ahora último, en una reciente entrevista, Zlatan Ibrahimovic habló sobre su actual momento en el fútbol y en el Milan, aunque no dejó de lado su particular estilo a la hora de responder a las interrogantes.

“Tengo 39 años y con lo que he hecho, ya no tengo obligación de trabajar, pero sigo teniendo pasión por lo que hago. Nunca estoy satisfecho, y siempre quiero más. No veo a muchos jugadores de mi edad que estuvieran, o estén, rindiendo como yo lo hago”, declaró ‘Ibra’ a la ‘Uefa.com’.

Luego, a Zlatan ibrahimovic le preguntaron por su retiro y dijo lo siguiente: “No quiero tener ninguna ventaja por tener 39 años y que digan 'hey, estás lento' y ese tipo de cosas. No, quiero que me consideréis un jugador de clase mundial y que se me compare con todos los demás, porque entonces me motivo más”.

Además, el atacante del Milan confesó qué sucedería si compartiera equipo con Messi otra vez y haya un penal. “Tiraría yo porque soy el capitán de ese equipo y decido quien tira los penaltis. Tiraría los tres primeros y luego le dejaría uno a él, y luego tiraría los siguientes tres, y le dejaría otro”, confesó el sueco.

Por último, el atacante respondió, fiel a su estilo, las preguntas sobre animales: “Destruiría a King Kong. Cien por cien. Lo destruiría. Puedes domar a un león, pero no puedes domar a Zlatan. Es un animal diferente”.