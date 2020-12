Europa League: así quedaron los cruces de los dieciseisavos final del torneo-FOTO

Todo listo. Al igual que la Champions League, la Europa League llevó a cabo su sorteo este lunes para conocer los cruces de dieciseisavos de final los cuales quedaron definidos. Entre las llaves más destacadas se encuentran los duelos entre Benfica vs. Arsenal, Manchester United vs. Real Sociedad y el Granada vs. Napoli. Por su parte, el único peruano que sigue en competición, Cristian Benavente, se medirá con el Royal Antwerp ante el histórico Rangers de Escocia. Como se recuerda, esta presente edición tendrá nuevo campeón ya que el Sevilla, vigente monarca, clasificó a los octavos de final de la Champions Legue. PUEDES VER Neymar vs. Messi: emparejamientos definidos de los octavos de final Cabe precisar que los partidos de ida de la Europa League se disputarán el jueves 18 de febrero, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán una semana más tarde, el 25 de febrero.

Europa League - así quedaron las llaves de los 16vos de final

Olympiacos vs PSV

LOSC vs Ajax

Maccabi Tel-Aviv vs. Shakhtar

Granada vs. Napoli

Molde vs Hoffenheim

Young Boys vs. Bayern Leverkusen

Krasnodar vs. Dinamo Zagreb

Roma vs. Sporting Braga

Salzburg vs Villarreal

Slavia Praga vs. Leicester

Royal Antwerp vs. Rangers

Milan vs Crvena Zvezda

Benfica vs. Arsenal

Manchester United vs. Real Sociedad.

Dinamo Kiev vs. Brujas.

Wolfsberg vs 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Tottenham Hotspur es el primer cruce de esta ronda.

¡Arrancó el sorteo!

A través de la UEFA TV se dará a conocer el sorteo de esta instancia.

Europa League sorteo - Previa

Dentro de los 32 equipos clasificados a esta instancia está el Antwerp de Cristian Benavente que ha sido sensación en la fase de grupos. El equipo del peruano se ubica en el bombo 2 junto a clubes como Lille, Dinamo Kiev, entre otros.

Mientras tanto, en el bombo 1 están la Roma, Arsenal, PSV, AC Milan, Tottenham, Manchester United, Ajax, entre otros equipos. Es decir, Cristian Benavente podría tener como rival a cualquiera de estos clubes.

BOMBO 1

Roma (Italia)

Arsenal (Inglaterra)

Bayer Leverkusen (Alemania)

Rangers (Escocia)

PSV (Países Bajos)

Nápoles (Italia)

Leicester (Inglaterra)

Milan (Italia)

Villarreal (España)

Tottenham (Inglaterra)

Dinamo Zagreb (Croacia)

Hoffenheim (Alemania)

Manchester United (Inglaterra)

Brujas (Bélgica)

Shakhtar (Ucrania)

Ajax (Países Bajos)

BOMBO 2

Young Boys (Suiza)

Molde (Noruega)

Slavia Praga (República Checa)

Benfica (Portugal)

Granada (España)

Real Sociedad (España)

Sporting Braga (Portugal)

Lille (Francia)

Maccabi Tel Aviv (Israel)

Royal Antwerp (Bélgica)

Wolfsberger (Austria)

Estrella Roja (Serbia

Krasnodar (Rusia)

RB Salzburgo (Austria)

Dinamo Kiev (Ucrania)

Olympiacos (Grecia)

Sorteo Europa League EN VIVO: horarios y canales TV

Perú: 6:00 a.m. - ESPN Play, UEFA TV

España: 12:00 p.m. - UEFA TV, Movistar, Real Madrid TV, Barça TV, LaLiga TV BAR

Colombia: 6:00 a.m. - ESPN Play, UEFA TV

Ecuador: 6:00 a.m. - ESPN Play, UEFA TV

Argentina: 8:00 a.m. - ESPN Play, UEFA TV

Chile: 8:00 a.m. - ESPN Play, UEFA TV

