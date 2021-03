Árbitro de Portugal vs. Serbia pidió disculpas a Cristiano Ronaldo por invalidar su gol

Lo que se vivió en el Serbia contra Portugal quedará registrado en la historia del fútbol. En los últimos instantes del partido, Cristiano Ronaldo aprovechó la salida del portero Marko Dmitrovic y disparó al arco. Stefan Mitrovic sacó el balón cuando traspasó la línea de gol.

Sin embargo, el árbitro holandés Danny Makkelie decidió no convalidar el tanto. Para la fase clasificatoria no se utilizó el VAR y el encuentro finalizó empatado 2-2. Cristiano Ronaldo mostró su fastidio por la decisión del colegiado y señaló que faltó el respeto a todo un país.

Fernando Santos, estratega de Portugal, contó que Danny, árbitro del encuentro, se acercó a los camerinos y pidió disculpas por no convalidar el tanto de Cristiano Ronaldo.

"El árbitro me pidió disculpas y me dijo que estaba avergonzado. Yo estaba en el vestuario con él y me pidió disculpas. Me había dicho en el campo que iba a ver las imágenes y que si era el caso me llamaba para disculparse y así fue", señaló el estratega.

Cristiano Ronaldo y el tanto de la polémica, VÍDEO: ESPN

Finalmente, Fernando Santos alzó su voz de protesta por el sistema de Video arbitraje. "Es la segunda vez en una fase de clasificación que me piden disculpas después del partido. Le dije en el campo que no había VAR ni línea de gol. Los árbitros son humanos y cometen errores, pero por eso está el VAR y la tecnología de la línea de gol para evitarlo".