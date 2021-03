Gareth Bale sobre regreso a Real Madrid: "Legalmente tengo que regresar"

Una novela que no tiene final, pero la única verdad es su retorno. Gareth Bale no continuará en Tottenham la próxima temporada al no activar la compra, ni la extensión del préstamo y deberá regresar a Real Madrid a pesar que no entra en los planes de Zinedine Zidane.

"Legalmente mi contrato dice que tengo que volver al Real Madrid, que es lo que dije. No creo que faltara al respeto a nadie. El Madrid es el club al que pertenezco. En verano volveré, me sentaré con mi agente y decidiré. Por supuesto, quiero jugar, pero puede haber otras cosas por el camino, el fútbol no es sólo lo que uno quiere", dijo el extremo.

El gales mantiene contrato vigente con Real Madrid y en junio deberá presentarse para iniciar la pretemporada a la espera obviamente de una nueva salida al no entrar en los planes. El alto salario que percibe es uno de los condicionantes para encontrar un nuevo equipo aunque se aguarda una buena propuesta.

Gareth Bale confirmó que su salida fue por buscar una mejora deportiva y ganar minutos. Luego de la Eurocopa deberá observar su futuro y por más que su deseo es no regresar legalmente deberá hacerlo aunque su representante ya trabaja en abrir opciones.

"La razón por la que me fui era porque quería jugar partidos, coger ritmo de juego y disfrutar muy fútbol. Estoy centrado en esta temporada: el partido de mañana, un gran final de temporada con el Tottenham y después la Eurocopa en verano. No tengo que preocuparme de nada más. Después de la Eurocopa y mis vacaciones de verano, me sentaré, seguiremos adelante y esperemos encontrar una solución".