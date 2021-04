Atlético Madrid: Diego Simeone lamentó falta de efectividad en derrota ante Sevilla

Atlético Madrid (66) cayó ante Sevilla y expuso la punta de la Liga Santander donde Barcelona (62) de ganar mañana se pondría a un punto de los "colchoneros". Diego Simeone, lamentó la poca efectividad que tuvo su equipo.

Diego Simeone, declaró en conferencia de prensa tras la derrota. “Un partido duro sabíamos que iba a ser difícil. No salió lo que buscamos de inicio. El Sevilla tuvo el control del juego tuvo el penal a favor. En el segundo tiempo el equipo estuvo mucho mejor. Más seguro y tuvo más opciones en ataque. Vino el gol de ellos, vino la ocasión de Hermoso, vino la ocasión de Correa… pero no pudimos empatar”, manifestó.

Luego, agregó que "seguramente la dificultad la creamos nosotros. Cuando un entrenador hace un cambio a los 30 minutos hay una mala gestión del entrenador. Nunca es culpa de los jugadores”, dijo.

Sobre la mano de Ocampo en el área de Sevilla, dijo. “No me quedó con ese detalle del partido. No creo que sea determinante en el juego. Ahora tenemos una semana con todos para preparar el siguiente partido. Quedan nueve jornadas, y ahora a pensar en el Betis”.

Respecto a las bajas que presenta su equipo, agrega. “También teníamos muchas bajas para este partido porque no teníamos a Torreira, Savic, Carrasco, Joao.… Encima el entrenador no eligió bien el equipo de inicio y las cosas no salieron. Eso pudo mermar la confianza del equipo. Es difícil hablar desde afuera. Tenemos una semana para trabajar, para corregir, para lo que queremos”.