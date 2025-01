Lionel Messi no estará ni el banco de suplentes en el PSG vs. Estrasburgo

Pasan los días y la afición del PSG ya quiere ver en acción a Lionel Messi . Sin embargo, tendrán que esperar debido a que el argentino no ha hecho pretemporada y busca estar a punto para pronto ser considerado por Mauricio Pochettino. La fecha de su estreno es una incógnita y dependerá del ritmo que tenga en los entrenamientos.

Si bien había una ligera chance de que tenga acción, el mismo PSG se encargó de descartar a ‘Leo’. El ‘albiceleste’ no fue convocado por el conjunto parisino para el segundo duelo que afrontará por la Ligue 1 .

Incluso, el técnico Pochettino no solo no llamó a Messi, también dejó de lado a Donnarumma y Sergio Ramos, quienes no están del todo aptos. Achraf y Wijnaldum sí fueron considerados.