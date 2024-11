Lukaku y su inesperada reacción al ser comparado con Cristiano Ronaldo: "No tiene sentido"

Romelu Lukaku y Cristiano Ronaldo tienen un presente deportivo muy similar, ya que ambos la rompieron en la Serie A , regresaron esta temporada a la Premier League y no dejan de anotar con sus respectivas selecciones. Por ello, hay quienes se atreven a comparar sus niveles, habilidades y hasta carreras.

Sin embargo, al parecer esto no le agrada mucho al goleador belga, por lo que no dudó en ponerle el parche a aquellos que los ponen en la misma mesa.

"No me compares con Cristiano Ronaldo, nunca. Para mí, él es un top 3 de la historia. No sé en qué posición entre los tres mejores, pero seguro que está ahí. Todo lo que ha hecho en el fútbol, para los jugadores de mi generación, es algo excepcional", manifestó.