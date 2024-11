Hijo del 'Loco' Abreu dejaría plantado a México para vestir camiseta 'charrúa'

Cuando parecía que todo estaba encaminado para que Diego Abreu opte por ponerse la camiseta de la Selección Mexican a, la historia dio un giro brusco debido a que el hijo del 'Loco' aceptó el llamado de la Selección Uruguaya Sub 20 . Hay preocupación en el país azteca por este suceso.

Además, ya existía el precedente de que desde agosto de 2019, la "Perla" del Defensor Sporting era un habitual convocado a las categorías Sub 17 y Sub 20. Sin embargo, la Sub 20 de Uruguay publicó la lista de convocados y apareció el nombre de Diego Abreu.