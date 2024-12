Luis Abram se quedaría sin técnico: hinchas del Granada piden su salida

De momento la situación en el equipo de Luis Abram no está calmada. El equipo permanece en los últimos lugares de La Liga, en zona de descenso y aunque recién empezó el torneo, los aficionados exigen los cambios ya, para evitar una mayor tragedia deportiva.

Por ahora, ha trascendido en medios españoles como en 'El Chiringuito' que ha Robert Moreno se le dará una oportunidad más para redimirse este lunes cuando el equipo enfrente al Celta de Vigo, de no levantar el equipo, podría alistar maletas.

Además, Moreno realizaría algunos cambios importantes con respecto al once que viene de caer ante Real Sociedad, como el regreso de nuestro compatriota al once. Abram no estuvo ante el equipo de Anoeta, pero sí ante Barcelona cuando rescataron un empate.