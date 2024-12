Jugadores vacunados de la Premier League podrán viajar a países en lista roja

Los jugadores vacunados de la Premier League podrán viajar a los países de la lista roja tras el acuerdo entre el Gobierno británico y las autoridades del fútbol inglés. Además, cuando retornen al Reino Unido, no tendrán que hacer cuarentena estricta. Gracias a esta noticia, los países sudamericanos, que son los más afectados por la pandemia, podrán contar sin problemas con sus jugadores y no pasarán un amargo momento, como el que se vivió en el partido entre Brasil y Argentina .

Esta nueva decisión no ha logrado convencer a todos, y un claro ejemplo es el de Jürgen Klopp, quien hace poco se mostró incómodo. "La nueva cuarentena te permite trabajar, pero no te permite ver a tu familia. Ahora el hotel no te lo imponen y lo puedes elegir tú. La comida siguen llevándotela a la puerta. No me suena como una gran solución" , dijo el alemán.