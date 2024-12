Memphis Depay: "Nunca me arrepentiré de haber fichado por el Barcelona"

El Barcelona pasa por una crisis futbolística tras los malos resultados que ha ido acumulando tanto en La Liga como en la Champions League . Sin embargo, algunos de los integrantes del cuadro 'culé', como el caso de Memphis Depay , no huyen del desafío que están enfrentando en el arranque de la temporada.

"¿Si me arrepiento de haber fichado por el Barça?, ¿cómo me puedes preguntar eso? Es el Barza. Sabes la grandeza del club y lo que significa para un jugador ir a un equipo así, nunca me arrepentiré", declaró Depay a 'ESPN'.