Neymar es el centro de críticas en Europa por sus actuaciones con PSG

En cada partido Neymar acaba enfadado consigo mismo porque registra su peor inicio de año y eso, claramente, no pasa desapercibido. Ha perdido la frescura y los aficionados ya andan molestos porque además el equipo no termina convenciendo del todo. Solo su último duelo ante Rennes cayó 2-0 y no tuvo remate alguno al arco.