Odegaard sobre Real Madrid: "No es tan fácil hacer amigos"

En enero del 2014 llegó con la ilusión de brillar en el Real Madrid c omo una de las futuras promesas del fútbol mundial, sin embargo algunos detalles hicieron que esa opción se frenará con el tiempo. Martín Odegaard hoy vive su presente en el Arsenal y no dudó en hablar de lo que fue su paso por España.

"Cuando estás en el nivel más alto, no es tan fácil hacer amigos y ese tipo de cosas. Al menos no cuando eres joven y vienes de otro lugar. A veces puede ser difícil. Pero me ha hecho más fuerte y estoy muy feliz y contento de haberlo vivido", dijo.