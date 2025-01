Barcelona busca renovación de Ousmane Dembélé

Las lesiones no fueron su mejor aliado, pero su explosivo juego es una prioridad para Barcelona . Ousmane Dembélé se ha convertido en la presente obsesión para conseguir que pueda extender su vínculo y seguir gozando de su estilo cuando se recupere.

Por el momento las negociaciones van por buen camino, aunque la preocupación es que no decide estampar su firma por otros tres años para mantener tranquilo a Barcelona , pero también existe un plan B.

"Otra cosa es, si no quiere renovar, tenemos que hablar como club cuál es la mejor manera de afrontarlo. Todavía no hemos hablado de cuál será nuestra estrategia si no renueva", argumentó Ronald Koeman.