Benevento destacó festejo de gol con besos de Gianluca Lapadula

Ayer, el delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula jugó 83 minutos en el duelo Crotone vs. Benevento por la Serie B y anotó el segundo y último tanto del partido para el equipo 'Giallorosso'. No obstante, fue la particular celebración con beso incluido de 'El Bambino de los Andes' la que acaparó la atención de los flashes en el Stadio Ezio Scida, en la ciudad de Crotone, región de Calabria, Italia.