¡Lo último! Club de la Liga 1 entró a la disputa con Ayacucho FC para contratar a Raúl Ruidíaz

Sin embargo, en las últimas horas se ha dado un giro de 360 grados y lo que parecía ser un hecho ahora podría caerse por completo. ¿Qué pasó? De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, la dirigencia de los 'Guerreros Wari' habrían cambiado algunas condiciones en el vínculo con la 'Pulga', quien al ver esto decidió no escribir su rúbrica hasta que este inconveniente se soluciones.

"Si bien había un acuerdo con Ayacucho FC, el delantero Raúl Ruidíaz aún no firmó el contrato. ¿La razón? Algunas condiciones contractuales habrían cambiado a último momento por parte del club ayacuchano. Si esto no se corrige, no se firma", mencionó el citado comunicador en el programa PBO Campeonísimo.