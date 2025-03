Raúl Ruidíaz regresa a la Liga 1: Firmará con Ayacucho FC por todo 2025

¡La novela llegó a su fin! Entre idas y vueltas si llegaba o no a Universitario de Deportes, el ex seleccionado nacional, Raúl Ruidíaz, firmará por una temporada (2025) y no dos años como se estipulaba, con Ayacucho FC, según informó Gustavo Peralta en la trasmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Binacional.