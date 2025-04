Partidos de Liga 1 2025: programación y resultados de la fecha 7 por el Torneo Apertura

La competencia de la Liga 1 2025 se encenderá en su máxima pradera con una nueva edición del fútbol peruano entre Alianza Lima vs Universitario, que se verán las caras en la séptima jornada del Torneo Apertura . Pero no será el único enfrentamiento que se perfila intenso en la fecha, ya que también Melgar y ADT se verán las caras.

El sábado 5, habrá compromisos intensos Atlético Grau vs Cienciano, Melgar vs ADT y finalmente Alianza Lima vs Universitario de Deportes que lucharán por los tres puntos en disputa y por el honor.

La jornada se termina el domingo con el partido de Cusco FC vs Juan Pablo II, Sport Boys vs Los Chankas, UTC vs Sporting Cristal y el Alianza Universidad vs Comerciantes Unidos.