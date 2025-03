Raúl Ruidíaz y su sorpresiva publicación tras conocerse acuerdo con Ayacucho FC ¿Qué dijo?

Tras su salida del Seattle Sounders FC de la MLS quedó libre, por lo que los hinchas de Universitario de Deportes soñaban con su regreso y reforzar la delantera, pues son conscientes de que la falta de gol del equipo ha sido uno de los principales problemas en las últimas temporadas. No obstante, la ‘Pulga’ no regresó a Ate.

Cabe precisar que el club crema se enfocó en el mercado de fichajes y anunció a sus flamantes incorporaciones que se sumaron al plantel de Fabián Bustos. Para la mayoría de aficionados, Raúl Ruidíaz era uno de los que debía formar parte del equipo en este arranque de temporada, pero esta vez no se dio.

Y es que los cibernautas no dudaron en revisar las redes de la ‘Pulga’ como Instagram, donde el jugador compartió un video que no guarda relación alguna con su llegada a Ayacucho FC, sino el gol que marcó uno de sus amigos. Aunque solo se trata de una publicación ajena al tema de su fichaje, lo cierto es que no dejó de llamar la atención de los usuarios, quienes esperaban algún pronunciamiento.